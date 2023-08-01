Ответ в нумерологии? Почему люди сильно нервничают и есть ли выход

Как эмоциональные состояния связаны с числами в матрице?

Существует великое множество методов, чтобы справиться со стрессом. Однако издание «Страсти» решило узнать об альтернативных способах борьбы с негативным эмоциональным состоянием.

Так, нумеролог Марияна Анаэль рассказала, как это направление помогает людям избавиться от переживаний. По мнению эксперта, каждый по-разному подвержен стрессу: в нумерологии говорится, что тот, у кого в матрице есть только одна тройка или их вовсе нет, живет с большим страхом перемен. К примеру, когда он сталкивается с тем, что в скором времени потеряет работу или же получит повышение, то непременно испытывает панику.

«Сильнее других подвержены стрессу и страхам люди, у которых в матрице одна или две единицы. Такие люди не любят принимать большое количество решений, а потому не стремятся занимать руководящие должности», — прокомментировала Анаэль.

Также не все в порядке с нервами у тех, кто имеет в своем коде судьбы две или три сильные восьмерки. Такие люди — хорошие исполнители, они испытывают огромное чувство долга и ответственности, а также большой страх сделать ошибку.

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Для них маленький промах равносилен позору всей их жизни. Замечание и критика — это стресс, так как в их голове есть установка «я должен быть идеальным».

Практическое применение нумерологии для снижения уровня нервозности кроется в следующем. Например, у человека есть одна-две единицы в матричном коде — хорошим решением будет узнать об этом как можно раньше, например, в детстве.

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Тогда будет возможность воспитать в ребенке смелость к выражению собственного мнения. Если не обращать на это внимание, то малышу будет тяжело занимать должности, которые требуют самостоятельного принятия решений.

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