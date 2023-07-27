Он тоже русский: встреча медведя и жителей Камчатки шокировала интернет

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Жители Камчатки угостили медведя конфетами

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Косолапый, как выяснилось, сам вышел к людям.

Жители Камчатки удивили весь интернет своей смелостью. Несколько мужчин встретили бурого медведя, он сам вышел к людям.

Но вместо того, чтобы спрятаться в доме от опасного дикого зверя, смельчаки решили угостить его сладостями — причем из рук. Местные жители побаловали косолапого конфетами. Однако через несколько минут они все же вспомнили, что перед ними хищник, и поспешили отойти на безопасное расстояние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алтайском крае был спасен от неминуемой смерти двухмесячный медвежонок. Животное нашли инспекторы по охотничьему надзору.

После его осмотра выяснилось, малыш повредил лапу и не мог самостоятельно передвигаться. Его родителей поблизости не оказалось, единственной надеждой выжить было изъятие его из природы и лечение.

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