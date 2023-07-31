«Склонен к изменам»: нумеролог предрекла резкие перемены в жизни Прилучного

Зеркальные цифры говорят о том, что он шикарный оратор. Но что еще показывает магия чисел?

Нумеролог Фарида Красавкина рассказала, что происходит в жизни актера Павла Прилучного на данный момент и что ждет его в будущем, пишет издание dni.ru.

По ее словам, для него сейчас личная жизнь — это прорыв, движение и взлет. Это говорит о том, что звезда «Мажора» собирается двигаться только вперед, но здесь, конечно же, все будет зависеть от того, как сам артист будет держать бразды правления.

«Есть определенная энергия прорыва, командировок, путешествий, передвижений — как заграницу, так и в пределах Российской Федерации», — считает эксперт.

Красавкина отметила, что в целом по карьерной реализации цифры хороши. По ее словам, деятельность звезды кипит, идет частая смена декораций и людей. Артист находится в своем предназначении.

Зеркальные цифры отображают то, что он шикарный оратор, который может играть роль грамотного отца. Соответственно, он готов быть правильным семьянином, но неизвестно насколько, так как все может поменяться в секунду.

«Он зависим от адреналина, ему очень важны перемены, экстрим, эмоции, что-то такое экзотическое, что-то необычное», — констатирует Красавкина.

Нумеролог увидела, что молодой отец «влюблен по уши».

«Человек счастлив, человек кайфует. Вероятно, в дальнейшем будут поездки с семьей. Это может быть поездка в другую страну, либо вообще миграция. Карта Прилучного также показывает строительство дома, покупку квартиры. Если это не получится осуществить, то всему виной заболевание, либо хирургическое вмешательство», — комментирует специалист.

Эксперт напомнила, что Прилучный импульсивный, эмоциональный и зависимый от настроения человек. До конца этого года цифры сулят спокойствие и семейную жизнь. Но все может измениться уже после ноября.

«Проблема в том, что ко всему прочему Павел склонен к изменам и предательствам», — говорит нумеролог.

Красавкина считает, что Павел может повторить ту же ошибку, которую совершил в прошлых отношениях с Агатой Муцениеце. Обычно у таких людей бывает несколько браков за всю жизнь, множество детей и так далее.

«Также у него есть еще определенный психологический барьер — он вносит старые отношения в новые», — дополняет она.

Несмотря на то, что его нынешняя супруга Зепюр Брутян, во всем устраивает мужчину, так как ее внутренняя энергия постоянно видоизменяется, она динамична и красива собой.

Так или иначе, в 2024 году нумеролог видит конфликты и ссоры на фоне ревности между парой.

Ранее 5-tv.ru писал, что вслед за Прилучным уехала из России и Муцениеце.