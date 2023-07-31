История с найденной в Петербурге запиской из Австрии получила продолжение

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Бутылку с посланием прибило к берегу Финского залива.

Фото, видео: 5-tv.ru

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История с найденной жителями Петербурга на берегу Финского залива бутылкой с запиской получила продолжение. Напомним, послание написала девятилетняя Каролина из Австрии. Она рассказала, что выбросила бутылку в Балтийское море во время путешествия из Таллина в Хельсинки. Девочке было интересно, куда прибьет бутылку с письмом, поэтому она попросила написать ей в ответ и оставила адрес.

Мать двоих сыновей, которая нашла послание от девочки, ей ответила. В этом ее поддержали друзья и дети, которых очень растрогало сообщение маленькой иностранки и милый рисунок, который она вложила.

В ответном письме жители Петербурга пожелали девочке здоровья и счастья, а также выразили надежду на дальнейшее общение. И конечно, пригласили Каролину приехать к ним в гости.

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