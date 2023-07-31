Три человека погибли и 15 ранены при обстреле ВСУ села в Запорожской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Удар пришелся по продуктовому магазину, где в этот момент было много покупателей.

Три человека погибли и 15 ранены при обстреле ВСУ села в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Три человека погибли и 15 получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Басань в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, удары по населенному пункту в Пологовском районе были нанесены около семи часов вечера.

«Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших — местные жители, гражданские. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Еще один 12-летний ребенок, по словам Балицкого, находится под завалами. Его сейчас пытаются освободить спасатели. Всем пострадавшим в результате украинского обстрела временный глава области пообещал максимальную помощь и поддержку.

В этот же день украинские боевики пять раз в течение одного часа обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Всего было нанесено 18 ударов снарядами калибра 152 и 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке и Горловке.

Ранее 5-tv.ru сообщил о массированном обстреле украинскими боевиками Донецка, в результате которого в городе были повреждены жилые дома.

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