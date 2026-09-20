Несовершеннолетняя девочка стала жертвой атаки ВСУ на Херсонскую область

Несовершеннолетняя девочка погибла в результате атаки ВСУ в Херсоне

Глава Каховского округа Павел Филипчук 20 сентября заявил, что при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погибла несовершеннолетняя девочка.

«После террористического обстрела ВСУ в селе Софиевка Каховского округа погиб ребенок. Родители получили ранения», — сообщил политик в своем Telegram-канале.

Глава Каховского округа также выразил свои соболезнования семье и пожелал родителям погибшей девочки скорейшего выздоровления.

«Ужасно и бесчеловечно все это. Дай бог выздоровления родителям. Пусть Господь даст силы продолжать жить с этой невосполнимой утратой», — добавил Павел Филипчук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что член избирательной комиссии погиб в Херсонской области при атаке БПЛА. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова дала резкую оценку действиям украинской стороны и отметила произошедший удар как целенаправленную атаку на мирных граждан.

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