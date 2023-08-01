Погиб на месте: жуткое ДТП с грузовиком произошло в Москве

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Человек погиб при ДТП с грузовиком на Ленинском проспекте в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/André März; 5-tv.ru

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Жуткие кадры с места — от удара кабина оказалась полностью смята, а кузов завалился на бок.

Смертельное ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве. Грузовик, который двигался на большой скорости, внезапно потерял управление и впечатался в бетонный отбойник.

От удара кабина оказалась полностью смята, а кузов завалился на бок. Водитель скончался на месте еще до приезда скорой помощи. По предварительной версии, мужчина мог уснуть за рулем или ему стало плохо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве водитель легковушки дважды был на волоске от смерти, но чудом выжил и даже не пострадал. Его машина заглохла посреди МКАДа, и мужчина решил заглянуть под капот, чтобы выяснить причину поломки.

В этот момент автомобиль на полной скорости протаранило такси. Водитель вовремя среагировал и отпрыгнул в соседнюю полосу.

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