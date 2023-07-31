На волоске от смерти: мужчина дважды чудом выжил посреди МКАД

Так водитель понял, что на обочине все-таки безопаснее.

В Москве водитель легковушки дважды был на волосок от смерти, но чудом выжил и даже не пострадал. Его машина заглохла посреди МКАДа, и мужчина решил заглянуть под капот, чтобы выяснить причину поломки.

В этот момент автомобиль на полной скорости протаранило такси. Водитель вовремя среагировал и отпрыгнул в соседнюю полосу.

Там он еще и успел увернуться от другой машины. После чего решил, что безопасней все-таки на обочине, и поспешил покинуть проезжую часть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многотонная бетономешалка не удержалась на дороге и перевернулась. Авария произошла на южном участке МКАД.

По всей видимости, водитель слишком резко перестроился на мокром асфальте. При падении грузовая машина задела соседнюю легковушку и развернула ее на 180 градусов.