Все уничтожены: российские военные отразили атаку ВСУ на два корабля Черноморского флота

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 93 0

Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота

Все уничтожены: российские военные отразили атаку ВСУ на два корабля Черноморского флота

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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«Сергей Котов» и «Василий Быков» выполняли боевые задачи, когда на горизонте появились вражеские объекты.

Российские военные успешно отразили атаку ВСУ на два корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечалось, что речь идет о попытке врага ликвидировать патрульные суда «Сергей Котов» и «Василий Быков».

Инцидент произошел минувшей ночью. Как заявили в ведомстве, атаковать корабли украинские террористы собирались при помощи трех безэкипажных катеров. Все они были мгновенно уничтожены. В настоящий момент «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают патрулирование на вверенной территории.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о преждевременной смерти Зеленского из-за терактов.

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