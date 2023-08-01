«Существуют нюансы»: в Кремле анонсировали обсуждение темы расширения БРИКС

Москва обратила внимание на растущий интерес к союзу пяти государств.

Представители стран-участниц БРИКС обсудят нюансы расширения объединения в рамках грядущего саммита. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Официальный представитель Кремля отметил, что тема расширения межправительственной организации является очень актуальной и «высоко стоит в повестке дня». По его словам, все больше стран проявляют желание присоединиться к группе, и это доказывает ее перспективность и растущий авторитет.

«В рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов по теме расширения, и все эти нюансы, конечно, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — прокомментировал Песков.

Так пресс-секретарь президента ответил на публикацию агентства Bloomberg, в которой авторы со ссылкой на источник сообщили о несогласии Индии и Бразилии с призывом КНР быстро расширить БРИКС. Песков объяснил, что все позиции будут озвучены и проработаны в ходе встречи.

Сейчас в объединении состоят пять стран — Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Ряд стран стремится стать частью союза, среди них: Египет, Бангладеш, Алжир, Эфиопия и многие другие. Некоторые государства уже подали официальную заявку на вступление в БРИКС. Следующий саммит союза пяти государств состоится в Йоханнесбурге. Запланирован он на 22–24 августа. В рамках мероприятий будут рассмотрены все заявки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков рассказал, примет ли участие Путин в Генассамблее ООН.