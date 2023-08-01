Сильнейшее бедствие за 60 лет: супертайфун накрыл север Китая

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Более 50 тысяч человек эвакуировались из Пекина на фоне супертайфуна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhou Yi; 5-tv.ru

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Бурные потоки смывают дома и улицы.

Супертайфун накрыл север Китая. Ливни не утихают, и Пекин сейчас переживает самое сильное наводнение за последние 60 лет.

Бурные потоки смывают дома и улицы. Из столицы уже эвакуировались более 50 тысяч человек.

Но ситуация с паводками стала критической и в других районах. Масштабы стихийного бедствия — в материале «Известий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Китая пытаются справиться с последствиями бушующего на востоке страны тайфуна. По предварительным данным, экономический ущерб от повреждений уже превысил три миллиарда юаней, это около 430 миллионов долларов.

Пока прогнозы синоптиков неутешительны. Метеорологи считают, что стихия пока не собирается отступать. 

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