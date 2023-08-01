Прогнозы неутешительны: в Китае подсчитывают ущерб от мощного тайфуна

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Ущерб от мощного тайфуна в Китае оценивается в 430 миллионов долларов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hao Yuan; 5-tv.ru

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Погода

Вода размыла дороги. На востоке страны наблюдаются перебои в электричестве.

Власти Китая пытаются справиться с последствиями бушующего на востоке страны тайфуна. По предварительным данным, экономический ущерб от повреждений уже превысил три миллиарда юаней, это около 430 миллионов долларов.

Число пострадавших стремится к полутора миллионам человек. И пока прогнозы синоптиков неутешительны. Метеорологи считают, что стихия пока не собирается отступать. Все подробности — у корреспондента «Известий» Написат Щамхаловой.

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