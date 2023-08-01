«Луну-25» пристыковали к «Фрегату» на космодроме Восточный

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Все работы идут в соответствии с графиком, подчеркивает Роскосмос.

«Луну-25» пристыковали к «Фрегату» на космодроме Восточный

Фото: Белый Андрей / ТАСС

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«Луну-25» пристыковали к «Фрегату» — речь про автоматическую межпланетную станцию, которую присоединили к разгонному блоку. В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный продолжается подготовка к первому запуску на Луну в новейшей истории России.

Как сообщает Роскосмос, все работы идут в соответствии с графиком. Российская лунная программа отличается от советской.

За десятилетия технологии шагнули вперед. Если раньше наши луноходы прилунялись в экваториальной зоне, то новая станция должна совершить мягкую посадку с обратной стороны луны — в околополярной области со сложным рельефом. Пуск ракеты-носителя со станцией «Луна-25» запланирован на середину августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскосмос провел успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты «Ангара».

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