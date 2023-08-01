«Жила по своей воле»: мать «челябинского маньяка» продолжает его оправдывать

Валентине может грозить до 15 лет тюрьмы по делу о похищении человека. Однако пока суд не стал ее арестовывать.

Мать «челябинского маньяка» продолжает оправдывать сына. По ее словам, девушку на протяжении 14 лет никто насильно дома не удерживал, и она всегда могла уйти. Об этом 72-леняя женщина рассказала в зале суда, передает источник 5-tv.ru.

По словам Валентины, в доме они с сыном и «пленницей» проживали одни. Муж ее скончался пять лет назад. Внуков у ее сына, которого подозревают в совершении тяжкого преступления, нет. Самой женщине может грозить до 15 лет тюрьмы. Ее подозревают в содействии преступнику.

«Она жила по своей воле. У нас все двери раскрыты», — прокомментировала она ситуацию.

В рамках заседания женщина была освобождена из-под ареста. Примечательно, что свою вину она признавать также отказывается.

По данным следствия, подозреваемый житель Челябинской области с 2009 года держал взаперти похищенную девушку. Познакомились они на местном вокзале, после чего мужчина пригласить ее выпить домой. Там он начал угрожать ей ножом и сделал своей заложницей. На протяжении 14 лет он содержал ее в комнате с решетками на окнах и замком, регулярно насиловал, избивал и спаивал.

Сбежать женщине удалось во время обострения психического заболевания у мужчины. Известно, что он также злоупотреблял алкогольными напитками.

Примечательно, что потерпевших от рук «челябинского маньяка» может быть больше. На территории участка были найдены останки человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео из дома маньяка, где он держал заложницу.