«Я обожаю» — Митя Фомин назвал свое любимое летнее блюдо и напиток

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 29 0

Митя Фомин назвал холодный суп любимым летним блюдом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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По словам певца, его лето началось еще в марте.

Митя Фомин назвал любимое летнее блюдо и напиток. О том, что он любит есть жаркое время года, певец эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Мое лето началось в марте, когда я оказался в Крыму, и там уже было тепло. Я обожаю лето, я обожаю все, что связано с солнцем», — поделился артист.

Как признается Митя Фомин, в жаркие дни он отдает предпочтение любому холодному супу. Например, гаспачо или окрошке.

«Все, что связано со здоровьем, — это про меня. Иногда», — смеется певец.

Также артист любит свежевыжатые соки.

«Когда прихожу куда-то в ресторан, я обычно прошу свежевыжатую морковь, сельдерей, а лучше все вместе с яблоком, и как можно больше. Потому что этот напиток абсолютно полезен во всех его свойствах», — уверен Фомин.

По словам певца, этим летом у него очень загруженный график работы. Помимо гастрольной деятельности, Фомин запустил собственное реалити-шоу, где он выступает в качестве автора, продюсера и ведущего. Более того, артист уже готовится к концерту в честь своего 50-летия, которое он будет праздновать в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин рассказал о близких отношениях с 81-летней матерью.

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«Я обожаю» — Митя Фомин назвал свое любимое летнее блюдо и напиток

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