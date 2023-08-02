Главное — не смотреть вниз: эстонский канатоходец испытал веревку между башнями в Катаре

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Канатоходец из Эстонии прошел по веревке, натянутой между башнями в Катаре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lorena SopÃªNa; 5-tv.ru

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Длина маршрута — целых 150 метров. Но это ни чуть не испугало экстремала.

Одно из главных архитектурных чудес Катара снова оказалось в центре внимания чуть ли не всего мира. Это заслуга эстонского канатоходца, который решил пройти в Дохе по натянутой между двумя башнями небоскреба веревке.

Длина веревки была 150 метров. До земли — всего каких-то 200. Ради мирового рекорда Яан Руз, так зовут экстремала, старался не смотреть вниз и изо всех сил боролся с ветром.

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