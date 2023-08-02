«Пластика» к выборам: Джо Байден переделает внешность, чтобы победить?

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Джо Байдена уличили в использовании фотошопа перед выборами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Schultz/White House; 5-tv.ru

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Зачем пожилому демократу «красоваться»? А главное — перед кем?

Частью предвыборной кампании Байдена, по всей видимости, станет еще и компьютерная ретушь. Журналисты обратили внимание на последние фотографии американского президента. На снимках 80-летний Джо Байден выглядит более загорелым и свежим, а за слоями специальных фильтров на его лице не видно даже морщин. Что совсем не совпадает с реальностью.

Однако в штабе действующего президента США видимо решили, что самое время прибегнуть к отчаянным мерам, ведь согласно опросам, почти 70% американских избирателей считают Байдена слишком пожилым для второго срока.

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