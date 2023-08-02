Два человека погибли в крушении гидросамолета в Красноярском крае

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 248 0

Трагедия произошла рано утром в районе города Дудинка.

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура / zstproc; 5-tv.ru

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В Красноярском крае проводится проверка по факту крушения гидросамолета. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что инцидент произошел около 7:00 мск 2 августа на севере края — в районе города Дудинка. Частное воздушное судно упало при попытке взлета с акватории одноименной реки.

На борту самолета находились два человека. По предварительной информации, они погибли.

Обстоятельства случившегося выясняются, на место происшествия выехал норильский транспортный прокурор. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Иркутска пассажирский лайнер врезался в стаю птиц, когда осуществлял разбег.

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