Все в кубышку: что такое накопительная пенсия и как это «работает»

Граждане стали осознаннее подходить к этому вопросу.

Граждане России стали больше рассчитывать на себя в части пенсий. Об изменении модели поведения россиян из-за накопительной пенсии заявили в Минфине, передает РБК.

Уточнятся, что жители страны стали осознаннее подходить к вопросу своих будущих доходов и накоплений.

«С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в последний месяц лета в России ожидается ежегодный перерасчет пенсии. В отличие от индексации, эта процедура распространяет на тех, кто пока не вышел на заслуженный отдых и продолжает трудиться.