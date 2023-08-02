«Удар за ударом»: певицу Натали преследует череда смертей близких людей

Знаменитость не успевает оправиться от ударов судьбы, поэтому последние три года практически нигде не появляется.

Смерть любимого супруга Александра Рудина стала не единственным тяжелым ударом для певицы Натали за последнее время. Как выяснил «МК», совсем недавно знаменитости пришлось пережить уход из жизни еще нескольких близких людей.

Так, две недели назад скончался свекор певицы, отец Александра Рудина. А до этого одного за другим Натали потеряла собственного отца и первого продюсера Валерия Иванова. Об этом изданию сообщил ее коллега, певец Саша Попов.

«Мне очень жалко Наташу: удар за ударом. Все началось три года назад, когда ушел из жизни ее отец, которому едва исполнилось 70 лет. Для Наташи потеря отца стала огромным ударом. А вскоре ей сообщили, что скончался ее первый продюсер Валерий Иванов. Он умер из-за последствий ковида», — рассказал Попов.

Он отметил, что с Ивановым певица в свое время не очень хорошо рассталась, однако продолжала считать его близким человеком и всегда благодарила в своих интервью.

Именно уход из жизни подряд нескольких близких людей стал причиной того, что Натали последние три года практически нигде не появляется, отметил Попов. По его словам, певица пережила серьезный стресс, после которого не может прийти в себя.

Тело мужа Натали было обнаружено на козырьке подъезда 23-этажного дома, в котором он проживал. Свидетелей произошедшего нет — местные жители утверждают, что ничего не видели и не слышали. Известно, что Рудин состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2021 года. Мужчина страдал ментальным расстройством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что психиатр Василий Шуров допустил гибель мужа Натали из-за депрессии.