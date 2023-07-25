Крупный швейцарский банк закрывает счета россиян

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Main Partner Trust: швейцарский банк Julius Baer перестанет обслуживать россиян

Крупный швейцарский банк закрывает счета россиян

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

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Все счета клиентов собираются закрыть до 31 декабря 2023 года.

Один из самых крупных банков Швейцарии Julius Baer перестанет обслуживать россиян. Об этом сообщает консалтинговая компания Main Partner Trust.

Уточняется, что все счета клиентов собираются закрыть до 31 декабря 2023 года. Сейчас всем российским клиентам банка приходят уведомления о закрытии их счетов.

«В Julius Baer официально заявили, что прекращают все деловые отношения с Россией, так как больше не может предоставлять услуги, соответствующие ее стандартам, в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями», — говорится в сообщении.

Также известно, что уже с 30 сентября будут даже прекращены соглашения и контракты. После этого швейцарский банк планирует оказывать только ограниченные услуги и введет комиссию за обслуживание счетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как карты Union Pay от «Тинькофф» перестанут работать за границей с 21 июля.

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