Крупный швейцарский банк закрывает счета россиян

Все счета клиентов собираются закрыть до 31 декабря 2023 года.

Один из самых крупных банков Швейцарии Julius Baer перестанет обслуживать россиян. Об этом сообщает консалтинговая компания Main Partner Trust.

Уточняется, что все счета клиентов собираются закрыть до 31 декабря 2023 года. Сейчас всем российским клиентам банка приходят уведомления о закрытии их счетов.

«В Julius Baer официально заявили, что прекращают все деловые отношения с Россией, так как больше не может предоставлять услуги, соответствующие ее стандартам, в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями», — говорится в сообщении.

Также известно, что уже с 30 сентября будут даже прекращены соглашения и контракты. После этого швейцарский банк планирует оказывать только ограниченные услуги и введет комиссию за обслуживание счетов.

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