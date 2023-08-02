Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» началось в Балтийском море

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

К мероприятию привлечены более 30 кораблей.

Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» началось в Балтийском море

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» началось в акватории Балтийского моря. Маневры проходят под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что привлечены более 30 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 беспилотников и порядка шести тысяч военных.

«В ходе учения будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отметили День ВМФ в разных уголках России. Первый парад состоялся на Камчатке. Следом торжественные мероприятия прошли и в других уголках нашей необъятной страны прошли.

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