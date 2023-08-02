«Несколько хитростей»: как сделать горячие роллы с идеальной шапочкой

Технолог Румянцева: роллы с шапочкой следует запекать не более пяти минут
Фото: www.globallookpress.com / Greg Sorber
В чем заключаются тонкости при приготовлении этого блюда?
Для приготовления популярных горячих роллов «с шапочкой» следует сделать соус на основе майонеза. Об этом сообщила технолог Людмила Румянцева.
«Шапочка-корочка на запеченных роллах должна подчеркивать вкус блюда и раскрывать его лучшие черты, поэтому универсального рецепта соуса нет. Но есть несколько простых хитростей, которые помогут получить идеальную форму», — сказала эксперт.
Так, для приготовления запеченных роллов с лососем и соусом терияки шапочку из соуса следует выполнить из майонеза, икры тобико и мелко натертого пармезана. Затем следует обернуть коврик пищевой пленкой, а также положить лист водорослей нори матовой стороной вверх, передает издание Газета.ру.
Филе лосося необходимо нарезать полосками, вареный рис нужно распределить по нори, а потом выложить рыбу. Следующий этап — свернуть рулет и разрезать его на кусочки, а также выложить поверх роллов полученный соус — например, с помощью кондитерского мешка.
Роллы нужно поставить в разогретую до 230-250 градусов духовку не более чем на три-пять минут. При этом нагрев должен быть включен только сверху, чтобы не затронуть начинку.
Ранее 5-tv.ru писал, как приготовить нежные роллы «филадельфия».
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