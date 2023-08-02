Три знака зодиака, которым повезет в деньгах в августе 2023 года

Деньги — это вопрос серьезный и насущный для очень многих людей. Но кому улыбнется удача в финансовом плане? Астролог Ксения Шахова эксклюзивно для сайта 5-tv.ru назвала три знака зодиака, которым повезет в августе 2023 года.

Тельцы

В первую очередь, в августе повезет Тельцам. Причем удача будет сопутствовать этому знаку не только в финансах, но и в спортивной, военной и медицинской сферах.

«Взаимодействие большого благодетеля, Юпитера в Тельце (вашем знаке), с активным деловым Марсом в Деве помогает представителям земной стихии в создании и укреплении деловых связей и бизнес-инициатив», — сказала астролог.

Скорпионы

Скорпионы на втором месте в этом списке, но вселенная тоже зарядила их на деньги в этом месяце.

«Рожденных под этим водным знаком в августе поддерживает большая часть зодиака, обозначая перспективы карьерного роста, материального достатка», — сообщила психолог.

Также эксперт отметила, что в этом месяце жажда власти Скорпионов будет удовлетворена. Этот знак будет чувствовать себя уверенно в любой ситуации и контролировать самые важные процессы.

Задачи в сфере строительства и природы тоже будут обречены на успех. Плюс хорошим бонусом будет доход от этих дел.

Близнецы

Третьим знаком зодиака, которому повезет в августе, стали Близнецы.

«Сила Меркурия позволяет вам обосноваться на рабочем месте и благодаря служению другим людям иметь неплохие финансовые результаты», — сообщила астролог.

Она отметила, что Близнецам важен аспект подчинения и умение разделять одну большую задачу на множество мелких. Этот знак справиться с трудностями, за которые не возьмутся другие. За это Близнецы и получат вознаграждение от руководства. Главное оставаться расчетливым и последовательным. Тогда удача будет улыбаться этому знаку.

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