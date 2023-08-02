Минздрав отреагировал на данные о том, что некоторые виды помощи станут платными

Вся необходимая помощь оказывается гражданам РФ по полису ОМС.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд услуг в медицинских учреждениях станет платным. В беседе с журналистами он опроверг данные ресурсов.

По его словам, размещенная информация не соответствует действительности. Он назвал ее «неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта».

Кузнецов отметил, что все виды медпомощи в России останутся бесплатными. Это предусматривает программа государственных гарантий и касается также экстренной, неотложной и плановой помощи.

Спикер пояснил, что всю необходимую помощь граждане РФ могут получить бесплатно по полису ОМС. В случае заключения договора об оказании платных услуг в организациях пациенту должна быть в понятной форме изложена вся информация о возможности получения данного вида помощи бесплатно в рамках программы госгарантий.

Ранее 5-tv.ru писал, что медицинские изделия с искусственным интеллектом появятся во всех регионах России.