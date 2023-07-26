Попадет в тюрьму? Что грозит Виктории Боне за шаманские обряды с «веществами»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 48 0

Адвокат Багатурия: Боне не грозит уголовная ответственность за пропаганду запрещенных веществ

Фото, видео: © РИА Новости / Асатур Есаянц; Личный архив Вадима Багатурия; 5-tv.ru

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Какие последствия ожидают знаменитость за такие действия?

Один из главных вопросов о возможности привлечения телеведущей Виктории Бони к ответственности за пропаганду запрещенных веществ — фактор территориальности. Об этом 5-tv.ru заявил адвокат Вадим Багатурия.

«Вопрос привлечения Виктории Бони к ответственности за пропаганду запрещенных веществ будет зависеть прежде всего от фактора территориальности, где были совершены действия, которые пропагандировали употребление этого запрещенного вещества. Если это происходило в государстве, где данное вещество является легальным, то ответственности по российским законам она понести не должна», — отметил эксперт.

За пропаганду запрещенных веществ уголовной ответственности в России не существует, напомнил юрист. Это носит административный характер, и для физических лиц штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

С точки зрения иностранного законодательства такие действия не будут содержать признаков правонарушения, если это вещество на территории данного государства не запрещено, добавил Багатурия. С другой стороны, наши правоохранительные органы будут трактовать эти действия направленными на российскую аудиторию, если это будет следовать из записей в интернете, которые Боня распространяла, заключил адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генеральная прокуратура России проверит Боню на предмет пропаганды запрещенных веществ. С таким заявлением обратилась официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт.

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