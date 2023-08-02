Билет в инвалидность: признаки высокого холестерина на пальцах ног, предвещающие ампутацию
Медики назвали признаки высокого холестерина на пальцах ног
Фото: www.globallookpress.com / Michael Memminger / CHROMORANGE
Медики объяснили, при каком состоянии ног требуется неотложная врачебная помощь.
Специалисты американской Клиники Майо заявили, что высокий уровень холестерина может отрицательно сказаться на состоянии ног и привести к тяжелым последствиям. По мнению исследователей, в результате закупоривания сосудов происходит ограничение притока крови к нижним конечностям и, как следствие, может развиться заболевание периферических артерий (ЗПА), при котором одна или несколько артерий, ведущих к ногам, блокируются или сужаются из-за жировых отложений. пишет МедикФорум.
Признаки ЗПА
- Пальцы ног становятся холодными;
- Повреждения кожи долго не заживают;
- Выпадение волос на пальцах ног;
- Медленный рост ногтей на ногах.
Если вовремя не предпринять меры, вышеуказанные признаки могут привести к ампутации. Это может произойти, если в конечностях, которые изо всех сил пытаются получить достаточное количество крови, начнется гибель тканей из-за ее нехватки, разовьется гангрена.
Признаки гангрены
- Покраснение и отек на первой стадии развития болезни;
- Потеря чувствительности ног, либо сильная боль;
- Язвы, волдыри, которые кровоточат и источают неприятный запах;
- Нога становится тяжелой, а при прикосновении к коже издается потрескивающий звук;
- Пальцы меняют цвет: сначала с красного на коричневый, затем на фиолетовый, а после на черный — позже кожа сморщивается и отпадает.
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