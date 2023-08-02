Единственным другом была музыка: Антон Танонов об Александре Колкере

Музыкант умел передать целую историю в одной композиции.

Вечером 1 августа на 90-м году жизни скончался российский и советский композитор Александр Колкер. Председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru, каким человеком был музыкант.

«Александр Наумович Колкер — выдающийся композитор-песенник, представитель старой советской школы, мастер блестящей аранжировки, композитор, который достиг наибольших успехов в жанре песни и мюзикла», — рассказал председатель.

Он отметил, что произведения «Свадьба Кречинского» и «Труффальдино из Бергамо» благодаря работе Колкера обрели широкую популярность. Также на них выросло целое поколение современных композиторов.

Тананов добавил, что для всего музыкального мира Санкт-Петербурга смерть Колкера — невосполнимая потеря. Среди нынешних композиторов очень сложно найти тех, которые сравняются своим мастерством работы с мелодией с скончавшимся музыкантом.

Председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга отдельно выделил работу Колкера «Калерия», которая ассоциируется с лесами этого региона. В одной песне музыкант смог рассказать и передать историю всего края.

Тананов также рассказал, как композитор проживал свои последние годы.

«Можно сказать, что единственным его другом в последние годы была музыка», — заявил председатель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер известный российский композитор Александр Колкер.