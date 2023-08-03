Наглость поражает: пьяная мать с детьми в салоне устроила гонки с ГИБДД

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Пьяная женщина попыталась скрыться от ГИБДД в Красноярском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Ее не остановило даже изъятие первой пары ключей.

В Красноярском крае пьяная мать с двумя детьми в машине устроила гонки с полицией. Женщину с явными признаками алкогольного опьянения заметили очевидцы, они и позвонили в ГИБДД.

Инспекторы остановили автомобиль и забрали у автоледи ключи. Но она достала второй комплект и попыталась скрыться.

При этом во время погони один ребенок находился на пассажирском сидении, но не был пристегнут, а второго мать и вовсе держала на коленях. В итоге она все же решила, что от полиции ей не скрыться.

Свое поведение женщина объяснила тем, что очень торопилась домой кормить детей. В отношении нее составлено несколько протоколов о нарушении правил дорожного движения. Плюс, ей грозит наказание за неисполнение родительских обязанностей.

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