Сногсшибательная цена: гитару Курта Кобейна выставили на аукцион в США

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Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julien'S Auctions; 5-tv.ru

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В аукцион также включены очки для плавания американского рокера.

В Нью-Йорке готовятся к звездному аукциону: главный лот — электрогитара Курта Кобейна. По самым скромным оценкам, инструмент может уйти с молотка за 200 тысяч долларов — это почти 19 миллионов рублей.

В аукцион также включены очки для плавания американского рокера и вещи других знаменитостей. К примеру, рубашка Микка Джаггера, ботинки певицы Шер, а также бриллиантовые колье, золотые часы и кольца, изготовленные специально по заказу Элвиса Пресли.

Организаторы ожидают небывалый ажиотаж. Суммарная стоимость лотов может легко преодолеть отметку в миллион долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что личные вещи самого знаменитого Джеймса Бонда сможет приобрести каждый желающий. Семья британского киноактера Роджера Мура, который исполнил роль агента 007, выставит на аукцион более 180 лотов из его личной коллекции, в том числе те, которые он использовал на съемках.

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