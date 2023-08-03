В Кремле заявили о выходе России из кризиса

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 73 0

Прежде в Центробанке отмечали, что экономика страны достигла докризисного уровня.

В Кремле заявили о выходе России из кризиса

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав такой экономический процесс уникальным.

В ходе выступления накануне в «Мастерских новых медиа» Песков отметил, что для следующих шагов еще предстоит изучать, «как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, российская экономика в целом достигла докризисного уровня.

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