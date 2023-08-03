«На птичьем языке»: Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов

Почему ему не нравится такой стиль общения представителей власти?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал чиновник использовать простой русский язык в общении, чтобы людям было проще слушать. Об этом он заявил на «Мастерских новых медиа».

«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке. И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что ему не нравится такой стиль донесения информации от представителей власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников специальной военной операции на Украине как к своим и делать это по зову сердца.