Сами попали в ловушку: в ФРГ начался экономический спад после отказа от газа РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

JB Press: в Германии начался экономический спад после отказа от газа РФ

Сами попали в ловушку: в ФРГ начался экономический спад после отказа от газа РФ

Фото: www.globallookpress.com / Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

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Страна была движущей силой европейской экономики, но что случилось с ней после введения антироссийских санкций?

Экономическое положение Германии стало ухудшаться после отказа от российского газа. Государство претендует на место «слабого звена» в Европейском союзе. Об этом пишет японское издание JB Press.

«Будущее немецкой экономики не вызывает оптимизма», — указано в материале.

Автор отметил, что ФРГ будет сложно выйти из рецессии и трудности уже ощущаются. В частности, отказ от энергоносителей РФ оказал сильное влияние на химическую промышленность, которая ранее считалась движущей силой немецкой экономики. Сталелитейные и алюминиевые заводы и вовсе переносят за границу из-за растущих расходов на газ. Будущее производство находится под угрозой.

Уточняется, что Германия нашла себе новых поставщиков в лице Катара и Норвегии. Однако немецкий покупатель сталкивается с постоянным ростом цен на природный газ.

Западные страны после начала спецоперации на территории Украины усилили санкционное давление на Москву. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что введенные ограничения отразились на всей мировой экономике, а политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали неэффективность санкций против РФ.

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