Раскрыты новые подробности состояния режиссера Глеба Панфилова

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Полина Долгова
Полина Долгова 34 0

Директор «Ленком» Варшавер: Глеб Панфилов остается в реанимации

Раскрыты новые подробности состояния режиссера Глеба Панфилова

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Как долго режиссер еще пробудет в палате интенсивной терапии?

За жизнь советского режиссера Глеба Панфилова продолжают бороться московские медики. 89-летний мужчина все еще находится в тяжелом состоянии.

Глеб Анатольевич попал в реанимацию нейрохирургии Института имени Склифосовского с инсультом. Медикам пришлось отказаться от операции из-за возраста Панфилова. Его перевели в другую московскую больницу. К сожалению, о полном выздоровлении речи пока и быть не может.

«Глеб Анатольевич пока еще в палате интенсивной терапии. Состояние непростое», — рассказал изданию KP.RU директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По словам художественного руководителя, все надеются на скорейшее выздоровление Глеба Анатольевича.

«Рядом с ним его сын Иван. Ваня с ним постоянно. Он держит руку на пульсе. Через сына Глеб Анатольевич всем передает привет. Дай бог, все образуется», — заявил он.

Он считает, что основная причина проблем со здоровьем режиссера в том, что его преследуют воспаления легких.

Глеб Панфилов ставил спектакли на сцене «Ленкома». Его жена народная артистка СССР Инна Чурикова проработала там 47 лет.

Инна Михайловна ушла из жизни в январе этого года. Панфилов и Чурикова прожили вместе более полувека. Она была его вдохновителем-музой, супруг снимал жену практически во всех картинах и спектаклях.

Потеря любимой отразилась на его самочувствии. Как говорят близкие режиссера, без нее он потерял смысл жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глеб Панфилов на 40-й день назвал причину смерти супруги Инны Чуриковой.

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Раскрыты новые подробности состояния режиссера Глеба Панфилова

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