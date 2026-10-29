Громкие премьеры не спасли рейтинг: «Одиссея» уступила малобюджетному фильму

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Картина Кристофера Нолана не оправдала зрительских ожиданий.

Лучшие фильмы 2026 года по рейтингу Rotten Tomatoes

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Фильм «Одиссея» Нолана не вошла в первую пятерку лучших фильмов 2026 года

Известное имя режиссера и многомиллионный бюджет не гарантируют фильму место в тройке лучших. В рейтинге картин 2026 года от Rotten Tomatoes, который опубликовал Forbes, высокие позиции заняли не только крупные проекты, но и фильмы с гораздо более скромными затратами.

Киноэксперт Евгений Попов в разговоре с 360.ru выделил «Обсессию» — картину, которую высоко оценили несмотря на небольшой бюджет. По его словам, разница в затратах на этот фильм и нового «Человека-паука» колоссальная.

Не оправдала ожиданий части зрителей и «Одиссея» Кристофера Нолана, не вошедшая даже в первую пятерку. Эксперт объяснил это тем, что режиссер предложил современное прочтение оригинального произведения, которое не совпало с представлениями некоторых зрителей, особенно тех, кто трепетно относится к литературному первоисточнику, подбору актеров и художественным решениям.

Попов также напомнил, что рейтинг Rotten Tomatoes складывается из оценок как профессиональных критиков, так и обычных зрителей. При этом «Человек-паук», «Одиссея», продолжение «Истории игрушек» и переосмысленная «Обитель зла» в этом году активно обсуждались, поэтому интерес к ним был высоким, хотя популярность сама по себе не обеспечила им места в первой тройке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal, собрав 1,7 миллиарда долларов. Успех картины связывают с амбициозным переосмыслением эпоса Гомера и репутацией режиссера, известного сложными и масштабными кинопроектами.

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