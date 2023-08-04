Очень странно: рыжий из «Иванушек» открыл точку общепита в неожиданном месте

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Полина Долгова
Полина Долгова 44 0

Певец Григорьев-Апполонов открыл точку общепита возле кладбища в Сочи

Очень странно: рыжий из «Иванушек» открыл точку общепита в неожиданном месте

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Видимо, по мнению артиста, именно там можно хорошо заработать.

На днях солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов отметил свое 53-летие. Несмотря на то, что пик его славы остался позади, большие гонорары никуда не ушли, а потому артист продолжает грамотно их инвестировать, пишет издание dni.ru.

Певец основал личный бренд и стал его продвигать с помощью собственной внешности. Сеть под названием «Рыжий» знаменитость открыл в родном городе Сочи.

Одна из точек общественного питания, которую презентовал Григорьев-Аполлонов, находится близ погоста. По всей видимости, там высокая проходимость, поэтому выше шансы хорошо заработать.

В считанных минутах ходьбы от кладбища рыжий из «Иванушек» поставил деревянную палатку с фаст-фудом. Глядя на нее, можно сделать вывод, что Григорьев-Аполлонов постарался: его лицо видно со всех сторон. Однако, иронизируют авторы материала, исполнитель хита «Тучи» немного прогадал — в ассортименте не хватает кутьи и горячительных напитков.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Иванушки International» раскрыли закулисные тайны.

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