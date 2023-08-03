Российский хоккеист Хвалько скончался в 17 лет после укуса клеща

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 66 0

Врачи на протяжении нескольких недель боролись за его жизнь, но энцефалит, к сожалению, победил.

Российский хоккеист Хвалько скончался в 17 лет после укуса клеща

Фото: rusbandy.ru/ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ

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Хоккеист молодежного клуба «Кузбасс» Евгений Хвалько скончался в возрасте 17 лет после укуса клеща. О трагедии сообщили в Федерации хоккея с мячом РФ.

Уточняется, что врачи несколько недель боролись за жизнь спортсмена, однако выкарабкаться ему не удалось. Информация о дате и месте похорон пока не раскрывается.

«Талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом», — написано в заявлении.

Когда именно и при каких обстоятельствах юношу укусило опасное насекомое — неизвестно.

Хвалько становился Чемпионом России по хоккею с мячом среди юниоров. Играл 17-летний спортсмен в составе молодежного ХК «Кузбасс». Успехи он показывал и со взрослой командой в Высшей лиге. Его считали перспективным.

Родился Хвалько в семье известного хоккеиста Евгения Хвалько. Он пять раз становился победителем чемпионата РФ по хоккею с мячом, а также играл в белорусской сборной. Дядя мальчика четырежды выигрывал чемпионат мира по бенди с российской командой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле сообщили о предстоящей операции фигуриста Романа Костомарова.

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