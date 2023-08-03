Дипфейк с Высоцким: искусственный интеллект воссоздаст образ барда в кино

Роль музыканта достанется сразу двоим. Артиста сыграет живой актер и ИИ. Как они распределят обязанности?

Во время питчинга Фонда кино кинокомпания «Риадеамус» представили новый биографический фильм под названия «Володя». Картина расскажет об советском барде Владимире Высоцком.

Сюжет «Володи» развернется во времена выхода на экраны советского кинопрокаты картины «Вертикаль», где настоящий Высоцкий исполнял свои песни в кадре. Тогда уже во всем СССР знали творчество барда. Но о том, кто автор песен догадывались немногие. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Образ артиста воссоздадут благодаря искусственному интеллекту. С помощью дипфейк-технологий внешность Высоцкого «нанесут» на лицо актера, который его будет играть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнародованы малоизвестные факты из жизни Высоцкого. К примеру, бард был еще тем тусовщиком. Он очень любил своих друзей и шумные компании. На свой мальчишник он пригласил всех, кого знал.