Дипфейк с Высоцким: искусственный интеллект воссоздаст образ барда в кино

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Образ Владимира Высоцкого восстановят в кино при помощи дипфейк-технологий

Дипфейк с Высоцким: искусственный интеллект воссоздаст образ барда в кино

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler

Читайте нас в: Дзен Новости

Роль музыканта достанется сразу двоим. Артиста сыграет живой актер и ИИ. Как они распределят обязанности?

Во время питчинга Фонда кино кинокомпания «Риадеамус» представили новый биографический фильм под названия «Володя». Картина расскажет об советском барде Владимире Высоцком.

Сюжет «Володи» развернется во времена выхода на экраны советского кинопрокаты картины «Вертикаль», где настоящий Высоцкий исполнял свои песни в кадре. Тогда уже во всем СССР знали творчество барда. Но о том, кто автор песен догадывались немногие. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Образ артиста воссоздадут благодаря искусственному интеллекту. С помощью дипфейк-технологий внешность Высоцкого «нанесут» на лицо актера, который его будет играть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнародованы малоизвестные факты из жизни Высоцкого. К примеру, бард был еще тем тусовщиком. Он очень любил своих друзей и шумные компании. На свой мальчишник он пригласил всех, кого знал.

+27° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.78
0.94 102.53
0.60
Какой алкоголь подходит разным знакам зодиака: найди лучший

Последние новости

20:53
Лихорадка Западного Нила «гуляет» по России
20:42
Рядом с другими звездами: где похоронят народную артистку Ирину Мирошниченко
20:31
Стелу в честь погибшего героя спецоперации открыли в Тамбове
20:23
Дипфейк с Высоцким: искусственный интеллект воссоздаст образ барда в кино
20:10
Ни секунды покоя: экстремальные скачки погоды продолжают удивлять россиян
20:00
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«Я обожаю» — Митя Фомин назвал свое любимое летнее блюдо и напиток

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео