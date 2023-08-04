«Хорошо себя чувствовал»: друг Разумовского назвал причину смерти композитора
Друг Разумовского певец Наджиев: причиной смерти композитора мог стать тромб
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
От чего же умер артист?
Недавно, 31 июля, скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он был автором хитов звезд российской эстрады. Хороший друг музыканта и певец Игорь Наджиев назвал эксклюзивно сайту 5-tv.ru причину смерти мужчины.
«Насколько мне известно, что он абсолютно даже перед днем кончины абсолютно хорошо себя чувствовал», — сказал певец.
Наджиев отметил, что даже перед смертью Разумовский проводил запись на своей студии. А уже потом у него, вероятно, оторвался тромб.
«Скорее всего, либо инсульт, либо инфаркт. Сейчас это все установится, когда вскрытие будет», — оповестил мужчина.
Песни Валерия Разумовского исполнял певец Филипп Киркоров. А сам композитор написал музыку к сериалам «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский. О его смерти также сообщил певец и близкий друг Игорь Наджиев.
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