Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли более 300 тысяч человек
По словам военного эксперта, армия Украины находится в бедственном положении.
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
ВСУ теряют огромное количество людей по всему фронту. С таким заявлением в интервью одному из YouTube-каналов выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Военный добавил, что потери националистов превысили отметку в 300 тысяч человек.
«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может, даже больше», — подчеркнул Макгрегор.
Офицер в отставке отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, несмотря на поставки западной техники. Также Макгрегор подчеркнул, что при таких темпах совсем скоро украинская армия не сможет продолжать противостояние.
Песков напомнил о стремлении России защитить Донбасс
По данным Минобороны, только в июле украинская сторона потеряла более 20 тысяч боевиков ВСУ убитыми. Об этом сообщил глава МО РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания.
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений.
Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ вынуждены бросать в бой на запорожском направлении резервы. Боевики киевского режима предпринимают неудачные попытки штурма укрепленных позиций российских войск.
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