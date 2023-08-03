Песков напомнил о стремлении России защитить Донбасс

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 98 0

Представитель Кремля прокомментировал цели России в спецоперации на Украине.

Песков напомнил о стремлении России защитить Донбасс

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Россия до начала спецоперации сделала все, чтобы отстоять права жителей Донбасса и не допустить обострения конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях форума «Территория смыслов».

«Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей», — сказал он.

Песков также заметил, что к власти на Украине в 2014 году фактически пришли националисты, и целью России было прийти на помощь к мирным жителям, которые не хотели жить под их гнетом.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже много лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого в Китае считают виновником и главной причиной обострения украинского кризиса.

 

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