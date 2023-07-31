Шойгу: ВСУ за июль потеряли более 20 тысяч боевиков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

Поставляемое Украине западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт, провоцируя лишние жертвы.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В июле украинская сторона потеряла более 20 тысяч боевиков ВСУ убитыми. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более двадцати тысяч восьмисот военнослужащих», — прокомментировал министр обороны.

Глава оборонного ведомства добавил, что в июле ВС РФ уничтожили в зоне СВО большое количество вражеской техники. По точным подсчетам ее число составило 2227 единиц, среди которых десять немецких танков «Leopard» и 11 боевых машин пехоты производства США «Bradley».

Кроме того на украинском театре боевых действий были ликвидированы поставки из таких стран как Великобритания, Франция и Польша. Шойгу подчеркнул, что западная помощь не влияет на ход СВО и не приводит Киев к успехам, а лишь затягивает течение конфликта.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные освободили Сергеевку и Ковалевку от украинских террористов.

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