The Washington Post: ВСУ бросают в бой резервы на запорожском направлении
Командованию украинских боевиков пришлось задействовать все имеющиеся силы.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Для прорыва российских позиций в районе населенного пункта Работино Запорожской области ВСУ пришлось ввести в бой десятый армейский корпус. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на свои источники. Отмечается, что данное направление представляет особую стратегическую ценность.
Украинские боевики, с которыми поговорило издание, отмечают отсутствие успехов. По их словам, погода играет на руку российским войскам, позволяя массово использовать дроны для ударов.
В разговоре с «Интерфаксом» ситуацию на данном участке фронта прокомментировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Он отметил, что боевикам киевского режима не удалось добиться каких-либо результатов на данном участке, и им пришлось отступить, понеся потери.
«На запорожском направлении противник продолжает попытки атаковать в направлении Работино. Успеха не имеет. Несет потери в живой силе и технике», — отметил Чехов.
Военный добавил, что российские артиллеристы уничтожили два пикапа с личным составом противника в районе населенного пункта Верхняя Терса. Кроме того, боевики понесли потери в живой силе и технике в районах Приютного, Новоданиловки, Работино, Малая Токмачка и Пятихатки.
«Чтобы не вычислили»: почему Зеленский записывает видео на белом фоне
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков напомнил о намерениях России не допустить обострения конфликта и отстоять права жителей Донбасса. Пресс-секретарь добавил, что к власти на Украине в 2014 году фактически пришли националисты.
- 3 авг
- «Чтобы не вычислили»: почему Зеленский записывает видео на белом фоне
- 3 авг
- Стелу в честь погибшего героя спецоперации открыли в Тамбове
- 3 авг
- «Мы не единственные»: поставит ли Германия Киеву крылатые ракеты Taurus
- 3 авг
- Ничего не осталось? ВСУ используют запасы советских танков после потери западных
- 3 авг
- Команда приготовиться: в США предупредили ВСУ о полном разгроме
- 3 авг
- Маневр Путина в Одессе заставил запаниковать Запад: «Призывают к агрессии»
- 3 авг
- «Больше доходов бюджета»: сколько Киев тратит на содержание ВСУ в год
- 3 авг
- Суд назначил «Википедии» штраф в 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО
- 3 авг
- Российские военные улучшили положение под Донецком, контратаковав противника
- 3 авг
- «Судилище эпохи репрессий»: что будет с открытыми на Украине делами против России
Читайте также
88%
0.94 102.53
0.60
Нашли ошибку?