The Washington Post: ВСУ бросают в бой резервы на запорожском направлении

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 367 0

Командованию украинских боевиков пришлось задействовать все имеющиеся силы.

The Washington Post: ВСУ бросают в бой резервы на запорожском направлении

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Для прорыва российских позиций в районе населенного пункта Работино Запорожской области ВСУ пришлось ввести в бой десятый армейский корпус. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на свои источники. Отмечается, что данное направление представляет особую стратегическую ценность.

Украинские боевики, с которыми поговорило издание, отмечают отсутствие успехов. По их словам, погода играет на руку российским войскам, позволяя массово использовать дроны для ударов.

В разговоре с «Интерфаксом» ситуацию на данном участке фронта прокомментировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Он отметил, что боевикам киевского режима не удалось добиться каких-либо результатов на данном участке, и им пришлось отступить, понеся потери.

«На запорожском направлении противник продолжает попытки атаковать в направлении Работино. Успеха не имеет. Несет потери в живой силе и технике», — отметил Чехов.

Военный добавил, что российские артиллеристы уничтожили два пикапа с личным составом противника в районе населенного пункта Верхняя Терса. Кроме того, боевики понесли потери в живой силе и технике в районах Приютного, Новоданиловки, Работино, Малая Токмачка и Пятихатки.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков напомнил о намерениях России не допустить обострения конфликта и отстоять права жителей Донбасса. Пресс-секретарь добавил, что к власти на Украине в 2014 году фактически пришли националисты.

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