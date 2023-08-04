Их судьба неизвестна: люди оказались под завалами гостиницы в Грузии

Добраться до зоны бедствия можно только на вертолетах.

Судьба 50 человек остается неизвестной после оползня на севере Грузии. Поисковая операция продолжается: люди оказались заблокированы под завалами гостиницы — ранее оттуда удалось вызволить 12 туристов.

При этом обнаружено двое погибших. Добраться до зоны бедствия можно только на вертолетах, что осложняет поиски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 россиян были заблокированы в горах Индии. К ним на помощь выдвинулся отряд спасателей, наша посольство в стране держит связь с пострадавшими.

Всего в индийских горах застряли сотни туристов из других стран. Это произошло из-за чудовищных наводнений, которые обрушились на один из районов вблизи Гималаев.

Из-за обильных проливных дождей реки вышли из берегов — мощные потоки воды обрушились на крупные населенные пункты, снося целые дома.