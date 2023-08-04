Сигнал SОS: в России предложили отодвинуть свалки от одного типа объектов

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«Известия»: кабмину предложили отодвинуть свалки от аэропортов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Digitalpress via www.imago-image; 5-tv.ru

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Эксперты настаивают на том, что первым делом нужно пересмотреть решение о сокращении дистанции.

Мусорные свалки необходимо отодвинуть как можно дальше от аэропортов. С такой инициативой обратилась к правительству Ассоциация представителей воздушных гаваней.

Как выяснили «Известия», эксперты настаивают на том, что первым делом нужно пересмотреть решение о сокращении дистанции — с 15 до десяти километров. Отходы привлекают пернатых, которые становятся причиной авиационных инцидентов.

В прошлом году зафиксировали почти тысячу таких случаев. В этом число выросло еще на 80%.

Последний произошел буквально на днях в Иркутске. Самолет не смог вылететь с первой попытки — еще при разбеге столкнулся со стаей птиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские регионы обяжут ликвидировать несанкционированные свалки и заброшенные объекты, на которых скопились опасные отходы. Муниципалитеты и раньше этим занимались, однако лишь на добровольной основе — теперь же уничтожать свалки и опасные захоронения их обяжут.

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