Сигнал SОS: в России предложили отодвинуть свалки от одного типа объектов

Эксперты настаивают на том, что первым делом нужно пересмотреть решение о сокращении дистанции.

Мусорные свалки необходимо отодвинуть как можно дальше от аэропортов. С такой инициативой обратилась к правительству Ассоциация представителей воздушных гаваней.

Как выяснили «Известия», эксперты настаивают на том, что первым делом нужно пересмотреть решение о сокращении дистанции — с 15 до десяти километров. Отходы привлекают пернатых, которые становятся причиной авиационных инцидентов.

В прошлом году зафиксировали почти тысячу таких случаев. В этом число выросло еще на 80%.

Последний произошел буквально на днях в Иркутске. Самолет не смог вылететь с первой попытки — еще при разбеге столкнулся со стаей птиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские регионы обяжут ликвидировать несанкционированные свалки и заброшенные объекты, на которых скопились опасные отходы. Муниципалитеты и раньше этим занимались, однако лишь на добровольной основе — теперь же уничтожать свалки и опасные захоронения их обяжут.