Новая дисциплина: российских школьников начнут обучать управлению БПЛА

Инициативу уже одобрили в Минобороны и Минпросвещения.

Российские школьники начнут осваивать новую дисциплину — управление беспилотниками. Такие занятия могут включить в учебную программу уже в этом году.

Планируется, что осваивать навыки владения квадрокоптерами дети будут на уроках ОБЖ. Инициативу уже одобрили в Минобороны и Минпросвещения. В каких сферах могут пригодиться новые знания — выяснял корреспондент «Известий» Иван Литомин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в школах будут изучать понятия воинской обязанности и службы. Ожидается, что внедрение предмета в расписание российских школ будет поэтапным, а сам курс не увеличит уровень нагрузки на школьников.