Кравцов: в школах будут изучать понятия воинской обязанности и службы

В рамках нового школьного курса «Основа безопасности и защита Родины» детям будут объяснять понятия «воинской обязанности» и «воинской службы». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Ожидается, что внедрение предмета в расписание российских школ будет поэтапным, а сам курс не увеличит уровень нагрузки на школьников. Количество часов постараются оставить прежним.

В ведомстве отметили, что многие темы, которые традиционно обсуждаются в рамках урока ОБЖ, плавно перетекут в новый предмет. Учебная программа «Основы безопасности и защита Родины» будет дополнена актуальными вопросами и адоптирована для обсуждениям с детьми.

«Это даст возможность школьникам получить знания о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших Вооруженных сил. Ребят познакомят с такими понятиями как „воинская обязанность“ и „военная служба"», — приводит пресс-служба Минпросвещения слова главы ведомства Сергея Кравцова.

Министр поделился мнением, что школьная программа должна отвечать актуальным вопросам современности. По его словам, регулярно обсуждаются нововведения в данной сфере. Таким образом, и было принято решение внести блок по начальной военной подготовке.

Ранее 5-tv.ru писал, что разработкой учебной программы «Основа безопасности и защита Родины» займутся, в том числе, представители МЧС и Минобороны.