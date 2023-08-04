Пятилетнего внука четы ищут до сих пор. Что случилось?

Тела пенсионеров нашли в Киренском районе Иркутской области, их обнаружили в реке Чучуй. Разыскать без вести пропавшего пятилетнего внука пока не удалось, сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Дело в том, что около двух недель назад 55-летний мужчина, его 46-летняя супруга и их внук отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена. Семья должна была вернуться 17 июля, через два дня после начала «экспедиции». Однако в указанное время их никто так и не увидел.

Позднее на поиски отправилась поисково-разведочная команда МЧС. Была найдена перевернувшаяся лодка с инвентарем, но в ней никого не было.

Погибших мужчину и женщину нашли в отдаленном районе, где нет стабильной сотовой связи. Мальчика до сих пор ищут.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится на контроле у региональной прокураторы.

Все обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что семейная пара с пятилетнем ребенком бесследно исчезла под Иркутском.