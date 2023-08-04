От ярости до преступления: зачем житель Тывы убивал новорожденного сына на глазах матери

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Полина Долгова
Полина Долгова 354 0

Житель Кызыла убил новорожденного на глазах матери, бросив его на пол

От ярости до преступления: зачем житель Тывы убивал новорожденного сына на глазах матери

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Ребенка пытались реанимировать, но, к сожалению, безуспешно.

Мужчина убил своего новорожденного ребенка, бросив его на пол. Трагедия произошла на Иркутской улице, сообщается в Следственном управлении комитета России по региону.

Сообщается, что у местного жителя случился конфликт с матерью малыша. В порыве ярости мужчина агрессивно схватил младенца и кинул на пол. Матери удалось в первый раз подхватить малыша, однако изверг выхватил ребенка из рук и вновь бросил.

Мальчика доставили в медицинское учреждение, где он и скончался на следующий день от полученных травм.

В настоящее время отец погибшего малыша задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

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