От ярости до преступления: зачем житель Тывы убивал новорожденного сына на глазах матери

Ребенка пытались реанимировать, но, к сожалению, безуспешно.

Мужчина убил своего новорожденного ребенка, бросив его на пол. Трагедия произошла на Иркутской улице, сообщается в Следственном управлении комитета России по региону.

Сообщается, что у местного жителя случился конфликт с матерью малыша. В порыве ярости мужчина агрессивно схватил младенца и кинул на пол. Матери удалось в первый раз подхватить малыша, однако изверг выхватил ребенка из рук и вновь бросил.

Мальчика доставили в медицинское учреждение, где он и скончался на следующий день от полученных травм.

В настоящее время отец погибшего малыша задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

В Приморье обрушился автомобильный мост, когда по нему ехала легковая машина

Ранее 5-tv.ru писал, что юноша упал с электросамоката и чуть не лишился жизни.