ВСУ провалили атаку на военно-морскую базу Новороссийска

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 74 0

ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Для осуществления задуманного неонацисты использовали безэкипажные катеры.

ВСУ провалили атаку на военно-морскую базу Новороссийска. Для осуществления задуманного неонацисты использовали безэкипажные катеры. Однако все пошло не по плану: наводные беспилотники были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечалось, что все произошло в ночь на пятницу, 4 августа. Российские корабли, следящие за безопасностью объекта, засекли два водных беспилотника. Как только те подошли чуть ближе — по ним сразу открыли огонь.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал наносить упреждающие удары по неонацистам.

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